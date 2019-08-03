Эд Ширан тяжело переживает гибель любимого кота

Эд Ширан известен не только своим творчеством, которое обожают миллионы поклонников, но и любовью к животным. Для двоих своих кошек Калиппо и Дорито британский артист даже завел отдельный аккаунт в Instagram, но самым любимым питомцем Эда был кот по кличке Грэм.

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Недавно четвероногий любимец музыканта погиб. Когда Ширан уехал в очередной концертный тур, за Грэмом должна была ухаживать супруга менеджера звезды. Женщина отвлеклась лишь на секунду, но выскочившего из дома котика успела сбить машина.

Певец очень тяжело переживает утрату. Не в силах смириться с мыслью, что животного больше нет, он опубликовал в Instagram снимок, сделанный пока питомец был еще котенком. На фото Грэм двумя передними лапками стоит на гитаре Эда и внимательно смотрит в камеру.

Жена менеджера артиста также разместила в соцсети трогательные соболезнования в связи со случившимся и отметила, что ее сердце разбито горем, пишет The Daily Mail.

Когда именно погиб кот Ширана, не сообщается. Возможно, это произошло в те дни, когда исполнитель был в Москве. Он дал в столице концерт, на котором собрались сорок тысяч зрителей, и инкогнито поужинал в одном из лучших ресторанов города, сообщал портал Teleprogramma.pro.