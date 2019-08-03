На коленях уютнее: Варум порадовала поклонников фото с мужем

Певица Анжелика Варум опубликовала трогательный снимок с мужем Леонидом Агутиным, который они сделали в парке под Питером. Подпись к этому фото напоминает каламбур, но это не игра слов.

Текст следующий: «Мы сегодня на фестивале музыки в Заорешье. Это красивейшее место в 170-ти км от Питера. Недалеко от нас военный городок под названием Городок. Ну как не спеть одноименную песню?»

На фотографии — Анжелика Варум уютно сидит на коленях супруга, который с любовью обнимает жену и нежно прижимается к ней щекой. Похоже, что супруги вышли прогуляться по парку, чтобы побыть наедине. На популярной певице надет стильный спортивный костюм, кожаная куртка и кроссовки. Музыкант поддержал спортивный стиль жены аналогичной обувью и толстовкой.

Скоро пара Агутина и Варум будет отмечать 20-летие совместной жизни. Их свадьба состоялась в Венеции в 2000 году, через год после знакомства.