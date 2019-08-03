Вера Брежнева продемонстрировала декольте на романтичном селфи

На снимке в соцсети певица предстала в «мечтательном» образе.

Вера Брежнева на протяжении многих лет остается иконой стиля и одной из самых ярких красавиц отечественного шоу-бизнеса. Поклонники отмечают, что певица, которая регулярно публикует свои снимки в Instagram, выглядит значительно моложе своих 37 лет.

На одном из последних кадров в ее блоге артистка предстала в романтичном образе. На селфи Брежнева в черном топе и с небрежно растрепанными локонами смотрит в камеру, демонстрируя декольте.

«Суббота… работа… но настроение мечтательное. О чем вы мечтаете?» – обратилась звезда к подписчикам.

Кто-то из поклонников ответил экс-солистке «ВИА Гры», что хочет завести детей, другие отметили, что поскорее хотят в отпуск. Также в комментариях «отметилась» звездная коллега Веры Сати Казанова, признавшаяся, что мечта у нее есть, но выразить ее словами практически невозможно.

«Полотна не хватит описать мою мечту, милая», – написала Сати.

Ранее Брежнева раскрыла один из секретов своей красоты. Как рассказала певица, она носит тэйпы – пластыри, которые пропитываются полезными веществами и помогают улучшить кровообращение кожи и омолодить ее.