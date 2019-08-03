Артист «Импровизации» Дмитрий Позов вновь стал отцом

В семье звезды юмористического шоу «Импровизация» Дмитрия Позова пополнение. Артист стал отцом во второй раз. Его супруга Екатерина родила малыша в одном из московских роддомов, о чем пара сообщила в Instagram.

«The Pozovs + 1», – написали супруги в своих блогах.

Екатерина на своей страничке добавила, что обязательно поделится с подписчиками подробностями радостного события, но пока очень утомлена и хочет отдохнуть. Пол новорожденного родители пока не сообщили.

Поклонники искренне пожелали малышу здоровья, а Дмитрию и его избраннице – семейного счастья.

Старшей дочери пары Савине исполнилось три года. Артист очень любит заниматься воспитанием девочки и уделяет ей много времени. Как рассказывал Позов в соцсети, дочка особенно любит общаться с ним по вечерам перед сном. Папа смотрит с наследницей фильмы о животных, читает ей книжки и отгадывает загадки, которые малышка придумывает сама.

Шоу «Импровизация», ведущим которого стал Павел Воля, выходит на ТНТ с 2016 года.