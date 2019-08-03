Меган Маркл начала работу над книгой для детей

Меган Маркл не собирается полностью посвящать себе материнству и королевским обязанностям. Супруга принца Гарри планирует попробовать себя на литературном поприще и опубликовать книгу для детей. 37-летняя герцогиня Сассекская сделает главными героями произведения собак, которых она безумно любит.

«Меган уже приступила к работе, первые главы написаны. Она очень рада, что сможет рассказать о том, что ее волнует. А собаки, которых она взяла из приюта, будут частью этой истории», – рассказал источник в королевском дворце.

Сообщается, что сюжет произведения будет вымышленным. В книге не будет автобиографических историй и рассказов из жизни королевской семьи. Меган Маркл не станет делать достоянием общественности свою семейную жизнь.

Герцогиня Сассекская решила написать книгу во время редакторской работы над сентябрьским выпуском британского Vogue. По сообщению источников, Меган Маркл так воодушевилась этой работой, что решила и дальше заниматься текстами, только в другом ключе.

Напомним, ранее Меган Маркл презентовала сборник рецептов «Together: Our Community Cookbook», собранных жительницами сгоревшей башни Гринфелл на севере Лондона. Эта книга состоит из 50 рецептов и предисловия, написанного супругой Гарри. Все вырученные от продажи печатного издания средства герцогиня Сассекская направила на помощь семьям британцев, пострадавшим от пожара и работу благотворительной кухни.