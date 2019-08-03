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Стало известно, как Кейт и Уильям проводят романтические вечера

Супруги предпочитают смотреть новые сериалы за ужином, заказанным в кафе.

Стало известно, как Кейт и Уильям проводят романтические вечера
Кейт и Ульям стараются уделять время не только детям, но и друг другу. Фото: globallookpress.com

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились 19 лет назад, будучи студентами Сент-Эндрюсского университета. Близкие пары считают, что Кейт сразу произвела на Уильяма неизгладимое впечатление, да такое, что пара, вопреки случившийся размолвке, узаконила свои отношения. Пышная церемония бракосочетания, за которой следили 2 млрд человек, прошла в 2011 году и сейчас супруги воспитывает троих детей.

Герцоги Кембриджские совмещают исполнение королевских обязанностей с родительством, стараясь уделять время не только детям, но и друг другу. Чтобы побыть вдвоем, пара устраивает время от времени романтические встречи.

По данным источника в королевском дворце, Уильям и Кейт стараются не прибегать к услугам нянь и быть максимально вовлеченными в воспитание наследников. Когда у них выдается свободное время, пара проводит его дома. Супруги смотрят новый сериал Netflix и ужинают блюдами, заказанными из ближайшего кафе.

«Кейт счастлива тем, что имеет. Она не требует выходов в свет, ей достаточно заказать из кафе пару индийских блюд и остаться наедине с Уильямом», – рассказал королевский придворный.

По словам источника, герцоги Кембриджские с удовольствием посмотрели «Игру престолов», а сейчас увлеклись сериалом «Телохранитель».

Напомним, на публике Уильям и Кейт редко выражают свои нежные чувства. Максимум, что они могут себе позволить, иногда взяться за руки. Эксперты считают, что это связано с королевским этикетом, согласно которому демонстрация привязанности не одобряется. Поэтому пара не выставляет свои теплые отношения на показ, стараясь сохранить их в тайне.

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Британская королевская семьяКейт Миддлтон и принц Уильямромантический ужинсвидания

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Стало известно, как Кейт и Уильям проводят романтические вечера
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