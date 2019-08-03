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Решетова улетит к океану незадолго до родов

Невеста Тимати собралась в путешествие на восьмом месяце беременности.

Решетова улетит к океану незадолго до родов
Анастасия Решетова собирается к океану. Фото: Instagram@volkonskaya.reshetova

Всего чрез несколько недель Анастасии Решетовой предстоит стать мамой. Рожать невеста Тимати собирается в Москве, но перед этим радостным событием она решила слетать к океану.

Девушка уже собирает чемоданы. Она сообщила в Instagram, что отправиться в путешествие планирует через несколько дней. Анастасия призналась, что на отдыхе она будет очень скучать по домашним питомцам – трем котикам, которых она завела, будучи уже беременной.

Фото: Instagram@volkonskaya.reshetova

К слову, сам Тимати сейчас «отрывается» на одном из турецких курортов. Воссоединится пара или будет отдыхать по отдельности, пока неизвестно. Напомним, Решетова сейчас на восьмом месяце беременности, девушка и рэпер тщательно скрывают пол малыша.

«Пол ребенка мы никому не озвучивали, и озвучивать не будем в ближайшее время», – отметила Анастасия в соцсети.

Но недавно тайну раскрыла экс-возлюбленная исполнителя Алена Шишкова. В Баку наа фестивале «Жара» она проговорилась, что у Решетовой и Тимати будет мальчик. Косвенно это подтверждает и недавний подарок будущей маме от матери Тимати – одежда для новорожденного, сделанная из ткани строго черного и белого цвета.

А как думаете вы? Настя ждет мальчика или девочку?

Фото: Instagram@volkonskaya.reshetova
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Решетова улетит к океану незадолго до родов
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