Меган Маркл собиралась позвать на свадьбу Далай-ламу

В списке гостей, которых Меган и Гарри планировали пригласить на свадьбу, значился Далай-лама. Однако религиозного лидера Тибета не было на бракосочетании в Виндзорском замке, так как в Кенсингтонском дворце посоветовали отказаться от этой идеи. Об этом рассказал британский обозреватель Себастьян Шекспир. По его словам принц Гарри и Меган Маркл в деталях продумали собственную свадьбу и составили список людей, которых они хотели бы видеть на торжестве. Гостей согласовывала не только королева Елизавета II, но и окружение принца Гарри.
Так, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби рекомендовал Гарри и Меган не приглашать Далай-ламу, так как он исповедует другую религию, а не христианство.
«Взамен» архиепископ посоветовал паре пригласить на церемонию венчания харизматичного Майкла Карри – первого чернокожего главу Епископальной церкви США, который произвел фурор на свадьбе своей необычной проповедью.
По данным автора книги о Далай-ламе, писателя Александра Норман, религиозный глава Тибета с радостью бы откликнулся на приглашение членов королевской семьи, так как тибетцы любят участвовать в масштабных мероприятиях.
Напомним, Майкл Карри прочитал пламенную проповедь о любви. Во время обращения к публике священнослужитель часто использовал слово «огонь» и размахивал руками так, что присутствующим казалось, что священник вот-вот исполнит танец.