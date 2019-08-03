Меган Маркл собиралась позвать на свадьбу Далай-ламу

В Кенсингтонском дворце не одобрили эту идею.

В списке гостей, которых Меган и Гарри планировали пригласить на свадьбу, значился Далай-лама. Однако религиозного лидера Тибета не было на бракосочетании в Виндзорском замке, так как в Кенсингтонском дворце посоветовали отказаться от этой идеи. Об этом рассказал британский обозреватель Себастьян Шекспир. По его словам принц Гарри и Меган Маркл в деталях продумали собственную свадьбу и составили список людей, которых они хотели бы видеть на торжестве. Гостей согласовывала не только королева Елизавета II, но и окружение принца Гарри.

Так, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби рекомендовал Гарри и Меган не приглашать Далай-ламу, так как он исповедует другую религию, а не христианство.

«Взамен» архиепископ посоветовал паре пригласить на церемонию венчания харизматичного Майкла Карри – первого чернокожего главу Епископальной церкви США, который произвел фурор на свадьбе своей необычной проповедью.

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По данным автора книги о Далай-ламе, писателя Александра Норман, религиозный глава Тибета с радостью бы откликнулся на приглашение членов королевской семьи, так как тибетцы любят участвовать в масштабных мероприятиях.

Напомним, Майкл Карри прочитал пламенную проповедь о любви. Во время обращения к публике священнослужитель часто использовал слово «огонь» и размахивал руками так, что присутствующим казалось, что священник вот-вот исполнит танец.