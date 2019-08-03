40-летняя Джанабаева показала «честное» селфи на отдыхе в Испании

Супруга Валерия Меладзе оказалась в числе приглашенных знаменитостей на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. На красной дорожке экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала в приталенном белом платье в пол. Еще историк моды Александр Васильев, разбирая гардероб исполнительницы, подметил, что Альбина Джанабаева одевается с «перчинкой». Соведущий Эвелины Хромченко не сомневается, что Валерий Меладзе гордится своей супругой, которая может дать фору даже юным двадцатилетним девушкам.

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Побывав в Азербайджане, исполнительница улетела в Испанию, устроив себе уединенные летние каникулы. На личной страничке в Instagram певица поделилась «честным» селфи, показав себя без макияжа. Супруга Валерия Меладзе не комплексует из-за первых мимических морщинок.

В беседе с подписчиками Альбина Джанабаева раскрыла секрет молодости. Утром, за 20 минут до еды, она выпивает чайную ложку льняного масла. Этот же ритуал певица повторяет вечером, после ужина. По словам артистки, не стоит ожидать мгновенного эффекта. Видимый результат будет заметен только через два-три месяца.