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40-летняя Джанабаева показала «честное» селфи на отдыхе в Испании

Супруга певица Валерия Меладзе не комплексует из-за первых мимических морщинок.

40-летняя Джанабаева показала «честное» селфи на отдыхе в Испании
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (Фото: Globallookpress.com)

Супруга Валерия Меладзе оказалась в числе приглашенных знаменитостей на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. На красной дорожке экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала в приталенном белом платье в пол. Еще историк моды Александр Васильев, разбирая гардероб исполнительницы, подметил, что Альбина Джанабаева одевается с «перчинкой». Соведущий Эвелины Хромченко не сомневается, что Валерий Меладзе гордится своей супругой, которая может дать фору даже юным двадцатилетним девушкам.

Побывав в Азербайджане, исполнительница улетела в Испанию, устроив себе уединенные летние каникулы. На личной страничке в Instagram певица поделилась «честным» селфи, показав себя без макияжа. Супруга Валерия Меладзе не комплексует из-за первых мимических морщинок.

Альбина Джанабаева отдыхает в Испании (Фото: Insatgram.com/albinadzhanabaeva)
Альбина Джанабаева показала мимические морщинки (Фото: Insatgram.com/albinadzhanabaeva)

В беседе с подписчиками Альбина Джанабаева раскрыла секрет молодости. Утром, за 20 минут до еды, она выпивает чайную ложку льняного масла. Этот же ритуал певица повторяет вечером, после ужина. По словам артистки, не стоит ожидать мгновенного эффекта. Видимый результат будет заметен только через два-три месяца.

«Содержание Омега-3 и Омега-6 в льняном масле в несколько раз выше, чем в рыбьем жире, а это молодость вашей кожи и состояние волос», — отметила Джанабаева.

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Альбина ДжанабаеваВалерий Меладзезвездный стиль

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40-летняя Джанабаева показала «честное» селфи на отдыхе в Испании
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