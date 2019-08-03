НОВОСТИ

Довлатова стала бороться с лишним весом при помощи душа Шарко

Лишние килограммы ведущая привезла из отпуска.

Довлатова стала бороться с лишним весом при помощи душа Шарко
Алла Довлатова/instagram.com/alla_dovlatova/?hl=ru

Популярная теле-радиоведущая Алла Довлатова поделилась своим способом борьбы с лишним весом и целлюлитом. Излюбленным средством для похудения у нее оказался душ Шарко.

Видео процедуры журналистка выложила у себя в Instagram. В розовом купальнике она стоит спиной к водной струе и весело танцует под музыку. Естественно, что клип вызвал волну комментариев от ее подписчиков. Они обратили внимание на отличную фигуру ведущей, которой, в принципе, можно обойтись и без специальных процедур. Нашлись также скептики, усомнившиеся в эффективности этой процедуры.

Алла же написала на своей страничке, что душ Шарко для нее – не только хороший способ похудеть и выровнять кожу, но и отличная возможность получить заряд бодрости на весь день. Она отметила, что хороший мастер никогда не оставит на коже синяков, поскольку он будет рассеивать воду по всему телу, а не «долбить» в одну точку.

А вы когда-нибудь пользовались этой процедурой? Насколько она эффективна по вашему мнению?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

#Очищение и похудениеАлла ДовлатоваАнна Довлатовадуш Шаркокак похудетьлишний веслишний вес при беременностилишний вес. похудение

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Довлатова стала бороться с лишним весом при помощи душа Шарко
Интересно?
Поделись с друзьями: