Довлатова стала бороться с лишним весом при помощи душа Шарко

Популярная теле-радиоведущая Алла Довлатова поделилась своим способом борьбы с лишним весом и целлюлитом. Излюбленным средством для похудения у нее оказался душ Шарко.

Видео процедуры журналистка выложила у себя в Instagram. В розовом купальнике она стоит спиной к водной струе и весело танцует под музыку. Естественно, что клип вызвал волну комментариев от ее подписчиков. Они обратили внимание на отличную фигуру ведущей, которой, в принципе, можно обойтись и без специальных процедур. Нашлись также скептики, усомнившиеся в эффективности этой процедуры.

Алла же написала на своей страничке, что душ Шарко для нее – не только хороший способ похудеть и выровнять кожу, но и отличная возможность получить заряд бодрости на весь день. Она отметила, что хороший мастер никогда не оставит на коже синяков, поскольку он будет рассеивать воду по всему телу, а не «долбить» в одну точку.

А вы когда-нибудь пользовались этой процедурой? Насколько она эффективна по вашему мнению?