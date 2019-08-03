Дочь Машкова вернулась к работе и предстала в ретро-образе

Мария Машкова после перерыва в работе приступила к съемкам в историческом кино. Об этом артистка рассказала в своем микроблоге Instagram. 34-летняя дочь режиссера Владимира Машкова призналась, что давно не участвовала в подобном проекте, поэтому с удовольствием взялась за работу. Актриса предстала в ретро-образе: голубом платье и белом берете и белоснежных перчатках, назвав снимок «селфи бывшего человека».

«Давно не работала на историческом проекте. Соскучилась. Чтобы оживить курс истории, решила почитать что-нибудь научно-популярное. Ближе всего к теме сценария оказалась книга Дугласа Смита «Бывшие Люди» о том, как во время большевистской революции был уничтожен целый класс – русская аристократия», – рассказала актриса.

Знаменитость призналась, что книга произвела на нее тяжелое впечатление.

«Ну что сказать… очень страшная книга… при этом поражаешься удивительной способности людей находить счастье даже в самых тяжелых обстоятельствах», – написала Машкова.

Свой пост актриса сопроводила хештегом «меньше знаешь, крепче спишь».

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Напомним, у актрисы есть две дочери – 9-летняя Стефания и 7-летняя Александра. Девочки обладают недюжинными артистическими способностями, которые их звездная мама с удовольствием демонстрирует в соцсети. Так, недавно Стефания зажигательно спела хит американской певицы Карди Би, вызвав восторг подписчиков микроблога. Фолловеры считают, что девочка, когда вырастет, станет знаменитой актрисой.