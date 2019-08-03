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Безрукова провела эксперимент с укладкой после стрижки волос

Ранее актриса посетила салон красоты, укоротив длину локонов.

Безрукова провела эксперимент с укладкой после стрижки волос
Ирина Безрукова (Фото: Globallookpress.com)

54-летняя Ирина Безрукова сменила привычный имидж: актриса посетила салон красоты, доверив опытным мастерам свои локоны. Знаменитость укоротила длину волос, сделав модное каре. На личной страничке в Instagram артистка опубликовала свежий снимок, показав результат своего нового эксперимента с укладкой.

После стрижки локоны Ирины приобрели дополнительный объем за счет пышных мягких волн. Безрукова не стала вытягивать волосы феном. Для выхода в свет актриса примерила вязаный васильковый кардиган, надев его поверх брючного костюма. Актриса решила одеться по погоде. Из-за аномально прохладного августа знаменитость появилась на публике в наряде из осенней коллекции.

В повседневной жизни Ирина Безрукова старается использовать минимум косметики, как и актриса Екатерина Климова. Экс-супруга Гелы Месхи всему «наклеенному и нарисованному» предпочитает естественность.

В своей колонке для Teleprogramma.pro Ирина Безрукова подметила, что каждая женщина обязана ухаживать за собой, даже если ей повезло с генетикой. Актриса советует не забывать о пользе полноценного отдыха, сбалансированного питания и здорового сна.

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Безрукова провела эксперимент с укладкой после стрижки волос
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