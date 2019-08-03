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Юлия Пересильд сняла стресс в машине с помощью танца

Актриса рассказала, что волнуется перед премьерой фильма.

Юлия Пересильд сняла стресс в машине с помощью танца
Юлия Пересильд отправилась на премьеру фильма «Конец сезона». Фото: instagram.com/juliaperesild/

Юлия Пересильд вместе с актрисой Анной Чиповской отправилась на премьеру фильма «Конец сезона», которая запланирована в Выборге. 34-летняя актриса опубликовала забавное видео из автомобиля, сообщив, что она волнуется и с помощью танца пытается снять стресс.

«Выборг. Едем на премьеру «Конец сезона»», – написала актриса в Instagram. – Будем смотреть фильм в первый раз, в зале со зрителем – это всегда волнительно! Сильно волнительно, поэтому снимаем стресс танцем.

В кадре Пересильд сидит рядом с Чиповской, которая с недоумением смотрит на подругу, когда та начинает энергично мотать головой.

«Те, кто свое стеснение пересилил – вы подойдите к Юле Пересильд. Она подарит вам энергию и силу. Душа России. Юля Пересильд», – прокомментировали подписчики ролик.

«10 раз пересмотрела! Девчонки, супер!», – высказалась другая поклонница.

Напомним, режиссером фильма «Конец сезона» стал Константин Худяков. В картине также снялись Юлия Снегирь, Сергей Колтаков, Евгений Цыганов. Фильм рассказывает о жизни трех сестер, оказавшихся по стечению обстоятельств за пределами России и поселившихся в небольшом прибалтийском городке. Девушки хотят вернуться в Москву, но у судьбы на них другие планы.

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Юлия Пересильд сняла стресс в машине с помощью танца
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