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Бледанс объяснила, почему готова стать женой Киркорова

Артистка уверена, что о таком главе семьи, как Филипп, можно только мечтать.

Бледанс объяснила, почему готова стать женой Киркорова
Эвелина Бледанс, Филипп Киркоров. Фото: globallookpress.com

Эвелина Бледанс не скрывает, что с Филиппом Киркоровым ее связывают не только рабочие, но и теплые дружеские отношения. Недавно в ответ на шуточное предложение Станислава Садальского выйти замуж за поп-короля артистка заявила, что готова это сделать, что весьма удивило поклонников.

Актриса решила объяснить свои слова о свадьбе с Киркоровым, опубликовав в Instagram совместные снимки с артистом. По ее словам, о таком главе семьи, как Филипп, могла бы мечтать каждая женщина.

«А вообще. Филипп очень надежный человек и быть под его опекой – огромное счастье! Думаю, о таком главе семьи мечтает каждый! Разве не так?» – обратилась Эвелина к подписчикам.

Поклонники с готовностью согласились с Бледанс, а многие немедленно «сосватали» ее и звездного исполнителя.

«Филипп – настоящий тигр в русском шоу-бизнесе», «О надежном мечтает каждый, это правда!», «Эвелина, а вы подходите», «Почему бы и нет, прекрасная пара, ровесники», «Статные, красивые, пара года!», «Думаю, Филлип сможет сделать вас счастливой. Не зря Алла с ним жила», – высказались комментаторы блога.

Фото: Instagram@bledans
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InstagramСтанислав СадальскийФилипп КиркоровЭвелина БлёдансЭвелина Бледанс фото

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Бледанс объяснила, почему готова стать женой Киркорова
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