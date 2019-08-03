Звездный стиль

Жена Прилучного примерила в Италии актуальное платье в горох

Актриса решила вывезти детей на море.

Жена Прилучного примерила в Италии актуальное платье в горох
Агата Муцениеце (Фото: Instagram.com/agataagata)

30-летняя Агата Муцениеце поддержала летний тренд, выбрав актуальное платье в горох. Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко — подметила, что этот классический принт идеально подойдет для первого свидания за счет своей обманчивой лаконичности и очаровательности.

В Stories возлюбленная Павла Прилучного опубликовала свежий кадр, поделившись с подписчиками селфи. Муцениеце примерила белое платье с крупным черным горошком. Свой образ актриса дополнила солнезащитными очками.

«Мать на стиле», — отметила Агата.

Агата Муцениеце примерила трендовое платье в горошек (Фото: Instagram.com/agataagata)

В Италию Агата Муцениеце отправилась с детьми: 6-летним Тимофеем и 3-летней Мией. Судя по всему, супруг актрисы был вынужден остаться в дождливой Москве. Ранее Павел Прилучный утверждал, что не может выносить одиночества. Он нуждается в том, чтобы рядом находилась его семья. Паша уговаривает жену родить еще одного малыша. Однако сама Агата не готова уходить в декрет. По словам актрисы, она так и не смогла вернуться к тому весу, который был у нее до первой беременности. Периодически Муцениеце устраивает себе разгрузочные дни и старается не пропускать утренних разминок.

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Жена Прилучного примерила в Италии актуальное платье в горох
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