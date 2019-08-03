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Ольга Бузова поделилась редким кадром с мамой

Певица навестила родительницу в Санкт-Петербурге.

Ольга Бузова поделилась редким кадром с мамой
Бузова поделилась снимком с мамой/globallookpress.com

Певица Ольга Бузова в Instagram разместила достаточно редкий кадр со своей мамой Ириной Александровной. Известно, что родительница популярной телеведущей живет в Санкт-Петербурге. По профессии она стоматолог. Кстати, женщина много лет назад развелась с отцом Бузовой Игорем Дмитриевичем. Ольга Бузова кратко подписала кадр: «Моя мамочка».

Отметим, что у Ольги Бузовой есть младшая сестра Анна. Близкие родственницы поссорились примерно полгода назад, когда отдыхали в Куршевеле. Это престижный европейский курорт. Домой они возвращались по отдельности. Сестры отписались друг от друга в социальных сетях. Обе не комментируют, что стало причиной размолвки.

Интересно, что даже родителям сестер пока не под силу их примирить. К примеру, отец Ольги и Анны Бузовых перестал выкладывать их совместные снимки, хотя раньше делал это на регулярной основе.

Ольга Бузова на днях порадовала поклонников новой песней, которая сейчас с каждым днем становится очень популярней. Что касается ее сестры, то недавно она рассказывала, что вынуждена практически всю жизнь сидеть на диетах. Девушка очень быстро набирает лишний вес, поэтому ежедневно занимается спортом.

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Анна БузоваИгорь БузовИрина БузоваКуршевельОльга Бузова

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Ольга Бузова поделилась редким кадром с мамой
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