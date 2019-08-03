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Элитную квартиру Никаса Сафронова затопила соседка

Пострадали редкие полотна художника, а также дорогой потолок.

Элитную квартиру Никаса Сафронова затопила соседка
Никас Сафронов пострадал из-за соседки/globallookpress.com

Элитная квартира художника Никаса Сафронова в Брюсовском переулке столицы оказалась затоплена. В один из дней художник приехал домой из командировки и пришел в ужас от увиденного. Сейчас ему нужно делать дорогостоящий ремонт. Отметим, что стоимость жилья художника оценивается специалистами примерно в 70 миллионов долларов.

Никас Сафронов. Фото
Никас Сафронов подсчитывает убытки от затопления своей элитной квартиры/globallookpress.com

Никас Сафронов рассказал, что соседка с верхнего этажа после происшествия не выходит на связь. Он добавил, что пострадали ценные экспонаты, которые художник собирал годами. Как сказал Сафронов, особенно ему жалко потолок. Ведь его много лет назад расписывали профессиональные мастера. Также пострадала электрическая техника и некоторые редкие полотна, которые сейчас он вынужден сушить.

Никас Сафронов пока не знает во сколько обойдется ему ремонт, но отмечает, что сумма очень внушительная. Он намерен все-таки достучаться до соседки, чтобы женщина дала какие-то пояснения.

Самое интересное, что соседка сверху также художница. Сафронов считает, что женщина могла бы войти в его положение и возместить ущерб, который она нанесла своими неоправданными действиями. Ему странно ее такое хамское поведение. Он заметил, что женщина просто закрыла дверь, когда узнала, что к ней пришел Никас Сафронов. На порог своей квартиры для разговора она его просто не пустила, сообщает телеграм-канал Mash.

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МоскваНикас Сафроновэлитная недвижимость

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Элитную квартиру Никаса Сафронова затопила соседка
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