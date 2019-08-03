Постройневшая Волочкова раскрыла свою курортную диету

Анастасия Волочкова проводит долгожданный отпуск на вилле друзей в Греции. Последние несколько дней балерина публикует в Instagram множество фото и видео с отдыха, на которых она позирует в купальниках, плавает в море или танцует у бассейна.

Напряженная подготовка к собственному шоу, которой артистка занималась перед поездкой, не прошла для нее даром. Анастасия заметно постройнела и, судя по всему, не собирается вновь набирать килограммы. В «сториз» звезда показала, чем питается на греческом курорте. Диета оказалась простой: балерина ест листья салата, предварительно жаря их на сковороде.

«Вот чем я питаюсь. Тут салатные листья и какая-то травка. Настя жарит… Вот поэтому я в форме», – поделилась Волочкова.

Как признается Анастасия, на отдыхе, вдали от глаз общественности и камер папарацци, она чувствует себя расслабленно и спокойно. Но без неприятного происшествия в отпуске все-таки не обошлось. Во время заплыва в море знаменитость укусило неизвестное существо. К счастью, балерина отделалась легким испугом.