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Анна Михалкова предостерегла младшую сестру от приезда в Испанию

Актриса заявила, что на пляже около их дома орудуют два враждующих клана пенсионеров.

Анна Михалкова предостерегла младшую сестру от приезда в Испанию
Анна Михалкова подшутила над младшей сестрой/globallookpress.com

Актриса Анна Михалкова в Instagram опубликовала забавный пост, который был адресован младшей сестре Надежде. Она разместила смешное видео. На кадрах можно увидеть, как на пляже занимаются гимнастикой пожилые люди.

«Дорогая Надя, спешу сообщить тебе, что на нашем пляже орудуют два враждующих клана: группа ЛФК и группа ушу. Средний возраст за 70. Думаю нам предстоит сложный выбор! У тебя есть в запасе лет тридцать, но мне придётся принимать решение буквально «на днях»! Очень не хочется ошибиться! Внимательно посмотри это видео и дай свой совет! Любящая тебя старшая сестра», — заявила Анна Михалкова.

Отметим, что ранее Анна Михалкова рассказывала, что каждый год хочет поездить посмотреть мир. Но все время она предпочитает проводить отпуск в испанской деревушке около моря, где у семейства есть дом. Всем известна любовь режиссера Никиты Михалкова к Испании, где прекрасный климат.

Анна Михалкова рассказывала, что отдохнуть, как положено в Испании не удается. Уж больно много детей и родственников семейства здесь находится. В магазин за продуктами, где можно отдохнуть от суеты, Анна Михалкова, по собственному признанию, ездит как на праздник. Но в то же время она отмечала, что не готова променять такой отдых ни на какой другой, потому что вечером взрослые собираются на посиделки и делятся последними новостями.

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Анна МихалковаиспанияНадежда МихалковаНикита Михалков

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Анна Михалкова предостерегла младшую сестру от приезда в Испанию
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