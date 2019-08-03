Андрей Макаревич подшутил над Бари Алибасовым и историей с «Кротом»

Известный телеведущий Михаил Ширвиндт в Instagram представил третью серию проекта «У Макара на даче» с Андреем Макаревичем. Известный музыкант в программе делится своими звездными рецептами приготовления различных блюд. На кадрах можно увидеть Макаревича, а также его близких друзей Михаила Ширвиндта и телеведущего Валдиса Пельша.

В какой-то момент во время разговора с друзьями Макаревич подшутил над продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым, вспомнив его историю с отравлением ядовитой жидкостью «Крот». «Сюжет всегда одинаковый. Пью я один. Гости разговаривают, потом начинают пропадать по одному. Тогда надо спуститься обнаженным на кухню. Налить грамм 70 виски и бегом бежать в постель. Сейчас фактически историю Бари Алибасова рассказал», — произнес Андрей Макаревич.

Напомним, что Бари Алибасов после отравления «Кротом» пять дней провел в медикаментозном сне. Стоял вопрос жизни и смерти легендарного продюсера. Прошел даже слух, что он скончался. К счастью, это оказалось неправдой.

Сейчас Бари Алибасов вынужден пить дорогие препараты, чтобы восстановиться. При этом он отмечал, что его сын пропал с двадцатью миллионами рублей, которые он заработал на истории с отравлением своего звездного отца.