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«Плохой ракурс»: Лопырева оправдалась за старое неудачное фото

В Сети появился архивный снимок возлюбленной бизнесмена Игоря Булатова двенадцатилетний давности.

«Плохой ракурс»: Лопырева оправдалась за старое неудачное фото
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Виктория Лопырева не скрывает: она вполне довольна своей внешностью и фигурой. В феврале модель родила первенца — сына Марка Лео. Отцом малыша стал бизнесмен Игорь Булатов. Вместе с избранником и шестимесячным сынишкой знаменитость обосновалась в Майами. Лишь изредка Виктория наведывается в Москву.

Несмотря на плотный график, частые съемки и командировки — Лопырева сама ведет свой Instagram. Модель старается отвечать на вопросы подписчиков о воспитании первенца, делясь советами с будущими мамочками. Кроме того, Виктория обращает внимание и на критику хейтеров. Возлюбленная Игоря Булатова привыкла игнорировать слухи и домыслы, касающиеся ее личной жизни.

К слову, ранее в Instagram появился архивный снимок знаменитости двенадцатилетний давности. Кадр с Викторией Лопыревой был сделан еще в далеком 2007 году. Сама модель оправдалась за неудачное фото, сославшись на «плохой ракурс».

Виктория Лопырева прокомментировала свое неудачное фото двенадцатилетней давности сославшись на «плохой ракурс» (Фото: Instagram.com)

«Для тех, кто меня не любит просто за то, что я есть — большой привет!! А для тех, кому интересно: с тех пор была рино (Ринопластика, — Прим. ред.). Я уже говорила, и все мы когда-то увлекались большими губами — мода. Все остальное — плохой ракурс, неудачный макияж и выщипанные брови. А ведь мне казалось тогда, что я норм!! И не только мне, ибо это фотка сделана во время интервью КП», — отметила Виктория Лопырева.

Ранее модель призналась, что согласилась на ринопластику только из-за медицинских показателей. Девушка жаловалась на сложное искривление носовой перегородки. Практически все время до операции Виктории приходилось дышать через рот, из-за этого у нее часто болела голова и были проблемы со сном.

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Виктория Лопыревазвездный стильновая внешностьпластика

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«Плохой ракурс»: Лопырева оправдалась за старое неудачное фото
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