Отчим Сильвестра Сталлоне признался в краже миллионов долларов

Отчиму Сильвестра Сталлоне грозит реальный тюремный срок. Мужчина – известный в медицинских кругах нейрохирург – признался в мошенничестве на десятки миллионов долларов.

Стивен Левайн незаконно обогатился вместе с сообщниками в Калифорнии. На протяжении трех лет он оформлял документы, согласно которым пациентам требовался уход на дому. Оплата за подобные услуги перечислялась из федерального бюджета. В действительности лица, на которых Левайн выписывал справки, не нуждались в уходе, деньги мошенники присваивали, а доктор получал «откаты» из этих средств.

Всего таким образом было украдено 58 миллионов долларов. Штат требует отозвать врачебную лицензию отчима Сталлоне, также он может оказаться за решеткой как минимум на шесть лет.

Левайн женился на матери актера Жаклин в 1998 году. Как сообщает Radar Online, ранее мужчина уже был женат. Его первая супруга Мирна скончалась, а врача обвинили в ее убийстве. Он сам выписывал ей сильнодействующие препараты и однажды не рассчитал дозу, женщина умерла от передозировки обезболивающего.

Тогда Левайна лишили медицинской лицензии всего на полгода, затем он продолжил врачебную практику.