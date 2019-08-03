Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на постах в Instagram

Ольга Бузова не только является известной телеведущей, но и популярной певицей. На девушку подписано более 16 миллионов человек в соцсети Instagram. А это самое большое количество подписчиков из всех российских артистов. Конечно, знаменитости есть к чему стремиться. У американской модели Ким Кардашян 145 миллионов подписчиков. Однако уже та планка, которую смогла достичь Ольга, приносит ей приличных доход.

В августе популярное издание Forbes провело анализ и подсчитало, сколько поющая телеведущая зарабатывает на постах в Instagram. Как оказалась за каждую свою публикацию Бузова получает до одного миллиона рублей. Рекламодателей привлекает то что девушка является самым популярным Instagram-блогером в России. Они готовы предлагать крупные суммы денег, чтобы она прорекламировала нужные товары или услуги.

Напомним, что ранее Ольга объявила, что обошла по количеству запросов в поисковике Google самого президента РФ Владимира Путина. А месяц назад певица заняла вторую строчку в рейтинге самых успешных артистов и спортсменов до 40 лет по версии Forbes. Ее доход составил 4,4 миллиона долларов в год. А это больше, чем у супермодели Ирины Шейк и светской львицы Ксении Собчак.

Добавим, что по данным издания Forbes, в прошлом году рынок Instagram-рекламы в России вырос на 85% и достиг 2,3 миллиардов рублей. При это не учитывалась реклама в разделе Stories. Отмечается, что такой метод продвижения услуг и товаров так популярен, что крупные бренды теперь закладывают на рекламу в соцсетях не меньше 1−1,5 миллиона рублей.