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Вербицкая рассказала, как произвести хорошее впечатление в Instagram

Телеведущая порекомендовала не засорять ленту бессмысленными публикациями.

Вербицкая рассказала, как произвести хорошее впечатление в Instagram
Лариса Вербицкая рассказала об этикете в соцсетях. Фото: instagram.com/larisa_verbitskaya/

Лариса Вербицкая высказалась о правилах этикета в соцсетях. По словам телеведущей, гаджеты давно заменили людям не только письма и телеграммы, но и живое общение. Поэтому, считает, 59-летняя ведущая «Доброго утра» на Первом канале, необходимо следовать некоторым правилам этикета, чтобы производить «впечатление воспитанного человека».

«Например, далеко не все знают, что класть мобильный телефон рядом с собой в ресторане, в гостях, на приеме – это официально признанная дурная манера», – рассказала звезда.

Вербицкая порекомендовала подписчикам, если они находятся в театре или кино, ставить телефон на беззвучный режим, чтобы не беспокоить окружающих мелодией своего мобильного.

Также, теледива считает, чтобы произвести хорошее впечатление в Instagram, не следует публиковать в ленте бессмысленную информацию.

«Не засоряйте ленту своих друзей в соцсетях бессмысленными постами и сообщениями. Сама не люблю обилие пустой информации – только время крадёт. Отдельно советую создавать два эккаунта – профессиональный и личный, где публикации должны быть разными», – подытожила мнение о личном бренде Вербицкая в соцсети.

Свой пост телеведущая сопроводила селфи в белом платье-рубашке. Модный образ пришелся по вкусу фолловерам знаменитости.

«Лариса, какая вы хорошенькая! Прелесть! Любуюсь вами всегда!», – написала одна из подписчиц.

«Благодарю Вас за поучительные советы», – высказалась другая поклонница звезды.

Напомним, ранее Вербицкая дала рекомендации, как правильно говорить, чтобы выглядеть образованным человеком. По словам знаменитости, грамотная речь создает благоприятное первое впечатление о человеке и влияет на его имидж.

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Лариса Вербицкаяэтикет

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Вербицкая рассказала, как произвести хорошее впечатление в Instagram
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