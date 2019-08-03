Игорь Бузов перестал публиковать совместные снимки дочерей

Игорь Бузов, отец двух известных сестер, перестал с января 2019 года размещать их совместные фотографии и видеозаписи на своей страничке в Instagram. Последняя запись, где две сестры вместе датирована 3 января 2019 года. На кадрах можно увидеть, как родственницы зажигательно танцуют под хит старшей из сестер «Танцуй по Бузову».

«Умейте посмеяться над собой. Оль, короче Анюта трясёт арбузами лучше, тренируйся. Поздравляю с выходом клипа. Смотрю раз по десять на дню. Сегодня для меня был самый лучший день. Люблю», — подписал тогда видеозапись счастливый отец.

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Отметим, что вскоре после выхода видеоклипа и празднования Нового года две сестры отправились вместе отдыхать. Сначала они были на Мальдивах, а потом в Куршевеле. Именно там и случился конфликт. Обратно они возвращались уже по отдельности. Ольга летела в самолете в бизнес-классе, а ее менее звездная сестра скромно в экономе.

По одной из версий, Анна Бузова разместила компрометирующий Ольгу ролик в соцсетях, не согласовав его с родственницей. На такой версии настаивает шоумен Рустам Солнцев. При этом он отмечал, что тогда на отдыхе две сестры сильно перебрали со спиртным. Между тем сестры отписались друг от друга в соцсетях. На примирение друг с другом они идти не желают.