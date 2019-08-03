Руки-веточки: Марина Хлебникова не может набрать вес

На протяжении нескольких последних лет поклонники успели забыть о звезде 90-х Марине Хлебниковой. Сама артистка не предпринимала никаких действий для того, чтобы заявить о себе общественности. 53-летняя исполнительница редко появлялась на публике и больших концертных площадках. Певица вела уединенный образ жизни, довольствуясь вниманием и поддержкой близких друзей. При этом Марина освоила Instagram. И стала вести личный микроблог: все это время Хлебникова не переставала общаться с пародистом Александром Песковым.

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После кончины бывшего возлюбленного Антона Логинова певица впала в депрессию. Исполнительница тяжело переживала утрату, оставшись один на один со своим горем. А после того, как артистка согласилась прийти на съемки шоу «Привет, Андрей!» в окружении Марины Хлебниковой, появились слухи о том, что она страдает от алкогольной зависимости. Так, певец Шура в одном из интервью заявил, что переживает за близкую подругу и ее состояние. Забила тревогу и телеведущая Дана Борисова, которая заявила, что Хлебникова нуждается в квалифицированной помощи. Сама артистка прошла курс реабилитации в Таиланде и сейчас ведет здоровый образ жизни, налаживая отношения с дочерью Полиной.

К слову, Марина Хлебникова слухи о своей алкогольной зависимости не подтвердила. Певица уточнила, что Шура мог напрямую связаться с ней по имеющимся у него контактам, вместо того, чтобы строить догадки о ее самочувствии и причине резкого похудения.

Не так давно стало известно о том, что Хлебникова отправилась в гастрольный тур вместе с другими артистами. В Instagram певица опубликовала свежий кадр, который был сделан во время одного из выступлений. Так, на сцене в Геленджике артистка предстала перед публикой в черной блузе и облегающих брюках. Ранее сообщалось, что за последний год певица значительно потеряла в весе, похудев до 43 килограммов. Как пишет «Комсомольская правда», тоненькие ручки исполнительницы больше напоминали на снимках «веточки». Сама артистка не скрывает: она пытается набрать вес, однако пока ей не удается вернуть себе былые формы.