Анна Михалкова поделилась черно-белым снимком с мамой

Анна Михалкова проводит отпуск с семьей в испанской деревне. На днях к 45-летней актрисе присоединилась ее мама, 72-летняя Татьяна Михалкова. Об этом звезда рассказала в профиле Instagram. Актриса поделилась совместным черно-белым снимком с Татьяной Евгеньевной и тепло высказалась о значении материнской любви.

«Мама приехала, ох! Как бы мне хотелось иметь такой же талант любить! Наотмашь, всем сердцем, без срока давности, прощая и принимая все наши недостатки, мамина любовь к семье — ее смысл жизни, мамина любовь к семье — испытание для нас всех, потому что надо соответствовать. P.S. Ну и заодно хотелось бы так же выглядеть!» – написала Анна Михалкова в соцсети.

Напомним, ранее актриса посетовала, что мечтает об идеальном путешествии, но ее планы не суждено воплотить в реальность из-за детей и многочисленных близких, которые съезжаются к ним в гости. Однако Анна Михалкова призналась, что именно в этом и заключается ее счастье и что она не готова променять подобное времяпрепровождение ни на что другое. Актриса считает, что в этом «круговороте» людей кроется истинный смысл жизни.