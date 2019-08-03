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Анна Михалкова поделилась черно-белым снимком с мамой

Актриса высказалась о силе материнской любви.

Анна Михалкова поделилась черно-белым снимком с мамой
Анна Михалкова любит проводить время с семьей. Фото: instagram.com/anikiti4na/

Анна Михалкова проводит отпуск с семьей в испанской деревне. На днях к 45-летней актрисе присоединилась ее мама, 72-летняя Татьяна Михалкова. Об этом звезда рассказала в профиле Instagram. Актриса поделилась совместным черно-белым снимком с Татьяной Евгеньевной и тепло высказалась о значении материнской любви.

«Мама приехала, ох! Как бы мне хотелось иметь такой же талант любить! Наотмашь, всем сердцем, без срока давности, прощая и принимая все наши недостатки, мамина любовь к семье — ее смысл жизни, мамина любовь к семье — испытание для нас всех, потому что надо соответствовать. P.S. Ну и заодно хотелось бы так же выглядеть!» – написала Анна Михалкова в соцсети.

Напомним, ранее актриса посетовала, что мечтает об идеальном путешествии, но ее планы не суждено воплотить в реальность из-за детей и многочисленных близких, которые съезжаются к ним в гости. Однако Анна Михалкова призналась, что именно в этом и заключается ее счастье и что она не готова променять подобное времяпрепровождение ни на что другое. Актриса считает, что в этом «круговороте» людей кроется истинный смысл жизни.

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Анна Михалковазвездный отдыхмать и дочьТатьяна Михалкова

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Анна Михалкова поделилась черно-белым снимком с мамой
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