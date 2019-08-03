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Анна Бузова разыграла отца, отправив ему снимок в парике

Папа не оценил фотографию своей дочери.

Анна Бузова разыграла отца, отправив ему снимок в парике
Анна Бузова разыграла отца/instagram.com/annabuzova/

Анна Бузова в Instagram рассказала смешную историю о том, как она разыграла своего отца. Дело в том, что она отправила родителю фотографию, на которой в парике. Правда, отец этого не понял и задал девушке вопрос, зачем она так кардинально сменила имидж. Он посчитал, что перемены ей не к лицу. При этом все ее друзья, когда увидели фотографию, сразу поняли, что она в парике.

«Я — антиэкспериментатор, всегда очень боязно и болезненно отношусь к кардинальным переменам: будь то внешний вид, работа, образ жизни или даже что-то незначительное. Пусть это фото будет здесь, хоть я и похожа на бабулю восьмидесяти лет. А вы бы осмелились на такие перемены?» — спросила она своих подписчиков.

Отметим, что ранее Анна Бузова рассказывала, что ей всю жизнь приходится бороться с лишним весом. Она очень быстро поправляется. Как сказала родная сестра Ольги Бузовой, стоит ей чуть расслабиться, как она сразу набирает минимум пять килограммов, которые потом приходится мучительно сгонять.

Добавим, что Анна Бузова уже больше полугода не общается со своей сестрой Ольгой, известной певицей и телеведущей. Ходит много разных слухов, почему они прекратили общение. Сами девушки отказываются комментировать скандальную ситуацию.

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Тэги:

Анна БузоваИгорь БузовОльга Бузовасмена имиджа

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Анна Бузова разыграла отца, отправив ему снимок в парике
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