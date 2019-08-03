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Куликова вслед за Пеговой устроила себе французские каникулы

Актриса из сериала «Две судьбы» остановилась в живописном городке Вильфранш-Сюр-Мер.

Куликова вслед за Пеговой устроила себе французские каникулы
Мария Куликова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Мария Куликова вслед за Ириной Пеговой решила устроить себе французские каникулы. Актриса из сериала «Две судьбы» обосновалась в живописном городке Вильфранш-Сюр-Мер. На личной страничке в Instagram она опубликовала свежие фото, которые были сделаны в первый день отпуска. В кадре актриса позирует в гордом одиночестве. Мария не стала делиться с подписчиками подробностями и рассказывать о том, кто составил ей компанию в поездке.

Напомним, что Ирина Пегова отдыхала в Ницце. Знаменитость отправилась в путешествие с 13-летней дочерью Татьяной. Актриса не только посещала художественные галереи и выставки, но и проводила время на пляже.

«Bonjour», — лаконично подписала свои снимки Куликова.

Мария Куликова проводит каникулы во Франции (Фото: Instagram.com/m.kulikova77)

Несмотря на плотный съемочный график, Мария все-таки смогла найти в своем расписании время для полноценного отпуска. К слову, ранее возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова жаловалась на то, что они с мужем вынуждены отказаться от совместного отдыха этим летом. Как выяснилось, супруг Кристины Асмус занят сразу в двух проектах, съемки которых проходят в разных городах. Именно поэтому актрисе пришлось довольствоваться уединенным отпуском в компании 5-летней дочери Анастасии. Возлюбленная юмориста улетела на Мальдивы вместе с малышкой, оставив мужа в Москве.

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Куликова вслед за Пеговой устроила себе французские каникулы
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