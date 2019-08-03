Александр Толмацкий почтил память своего сына Децла

Отец рэпера Децла Александр Толмацкий в Instagram разместил видеозапись. На кадрах можно увидеть его сына, который разбегается и ныряет в бассейн. Дело в том, что 3 августа 2019 года исполнилось ровно полгода, как талантливый музыкант ушел из жизни.

«Прошло ровно полгода… Говорят, мужчины не плачут? Враньё!» — заявил Александр Толмацкий, который до сих пор очень переживает в связи со смертью своего ребенка, который так рано и неожиданно для фанатов ушел из жизни.

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Напомним, что страшная трагедия произошла в Ижевске, где Децл выступал с концертом. После выступления он неожиданно почувствовал себя плохо, хотя во время концерта никаких признаков его плохого самочувствия не было.

Врачи достаточно быстро приехали на место происшествия, но спасти музыканта уже не сумели. У него просто остановилось сердце. Отметим, что сейчас Александр Толмацкий в очень напряжённых отношениях с супругой Децла. Девушка запретила сыну Антонию видеться с дедушкой. Она считает, что Александр Толмацкий постарается забрать у нее ребенка. Сам он уже не раз говорил, что у него и близко нет подобного в мыслях. Супругу своего сына он назвал в одной из бесед с журналистами ненормальной.