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Лопырева ответила хейтерам по поводу «затянувшегося» дня рождения

Телеведущая считает, что не стоит отказывать себе в празднике.

Лопырева ответила хейтерам по поводу «затянувшегося» дня рождения
Виктория Лопырева решила ни в чем не отказывать себе на отдыхе. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктории Лопыревой 26 июля исполнилось 36 лет. Однако знаменитость решила не ограничивать праздник одним днем и «растянула удовольствие» на целую неделю. Так, звезда опубликовала снимок с пляжа в компании подруг, держа в руках торт.

«Тот случай, когда люди красят место», – подписала фото Лопырева.

Некоторые фолловеры пришли в недоумение, поинтересовавшись у звезды, сколько же дней она будет отмечать свой день рождения.

«Сколько хочется, столько и нужно», – ответила Лопырева хейтерам.

Другие подписчики поддержали телеведущую.

«Наша Вика хороша! Наша Вика – вишня, за кого она хотела, за того и вышла. Счастья!»; «Богиня может позволить себе праздновать день рождения сколько угодно», – высказались фолловеры.

Напомним, Виктория Лопырева отдыхает со своим избранником, бизнесменом Игорем Булатовым, и сыном в Греции. Знаменитость делится отпускными фотографиями в микроблоге, демонстрируя, что счастлива и не ограничивает себя в еде.

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Виктория Лопыревадень рожденияхейтеры

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Лопырева ответила хейтерам по поводу «затянувшегося» дня рождения
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