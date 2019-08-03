«Роскошная»: экс-супруг Орбакайте сделал комплимент Подольской

Владимир Пресняков-младший на четырнадцать лет старше своей возлюбленной — 37-летней Натальи Подольской. Несмотря на значительную разницу в возрасте, супругам удалось построить гармоничные отношения и завести общего ребенка. В июле маленькому Артемию исполнилось четыре годика. Музыкант не скрывает: ему очень повезло с женой. Ради Подольской певец отказался от вредных привычек. Пресняков-младший старается вести здоровый образ жизни. Летние каникулы Наталья решила провести в курортном городке Белек.

На личной страничке в Instagram знаменитость то и дело публикует свежие снимки, позируя перед объективом фотокамеры в купальнике. Примечательно, что избранник певицы не обошел вниманием пляжные кадры Подольской. В комментариях под одним из фото экс-супруг Кристины Орбакайте сделал комплимент возлюбленной.

«Роскошная», — лаконично подметил музыкант.

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К слову, после расставания с дочерью Примадонны отечественного шоу-бизнеса Владимир Пресняков-младший сохраняет с семьей Кристины Орбакайте дружеские отношения. Музыкант не пренебрегал общением со старшим сыном — 28-летним Никитой, который, как и его отец, выбрал творческую профессию. Молодой человек женился на модели Алене Красновой в 2017 году. При этом 22-летняя возлюбленная исполнителя не торопится обзаводиться детьми.