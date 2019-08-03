Валерия задумалась об интернет-детоксе «хотя бы на день»

Валерия задумалась о том, чтобы отказаться от интернета. Для начала, хотя бы на один день. Как сообщила певица в Instagram, для нее такой шаг мог бы стать своеобразным интернет-детоксом, правда, она не уверена в том, что это и в самом деле получится.

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Снимки и видео в соцсети артистка публикует ежедневно. Поклонники привыкли видеть в ее блоге кадры с тренировок, из путешествий или просто селфи. Теперь же Валерия осведомилась у подписчиков, пытались ли отказаться от социальных сетей они сами.

«Интересно, реально сегодня добровольно отказаться от мобильника и интернета хотя бы на день? Кто-нибудь из вас пробовал такой детокс? Ломки были?» – поинтересовалась исполнительница.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то из пользователей соцсети заявил, что спокойно может прожить без смартфона хоть год, другие же отметили, что слишком привыкли каждую минуту быть в курсе событий и новостей друзей. Собственное мнение по данному вопросу высказал даже звездный друг и коллега певицы Игорь Николаев, давший Валерии ценный совет.