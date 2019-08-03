«Ем постоянно»: Екатерина Шпица отказалась от диет и голодовок

Екатерина Шпица, впрочем как и ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева, не видит смысла изнурять свой организм голодовками. Актриса игнорирует диеты, выбрав для себя оптимальный рацион. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, примерив дизайнерское платье в пол. Шпица отдала предпочтение облегающему наряду, акцентировав внимание на силуэте.

Примечательно, что одна из подписчиц Екатерины под ником @tativladislav обратилась к актрисе с вопросом, поинтересовавшись, как знаменитости удается сохранять фигуру в тонусе.

«Катерина, как вам удается сохранять такую фигуру. Вы очень мало кушаете?!» — спросила у Шпицы ее поклонница. «Я ем постоянно, но малыми порциями», — раскрыла секрет своей стройности актриса.

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К слову, ранее Лера Кудрявцева призналась, что едва ли смогла бы отказаться от мучных изделий. Для вечернего перекуса 48-летняя телеведущая заказывает пиццу и лакомиться пельменями. Избранница хоккеиста Игоря Макарова вполне довольна своей фигурой и не собирается голодать ради того, чтобы добиться идеальных пропорций.

Помимо всего прочего, поддерживать мышцы в тонусе Екатерине Шпице помогают упражнения на растяжку и гибкость. Еще Анастасия Волочкова рассказывала о пользе ежедневных разминок. За своей фигурой следит и возлюбленная Артура Смольянинова. Несмотря на то, что актриса воспитывает двоих сыновей, она находит время для отдыха и занятий спортом. Так, Дарья Мельникова демонстрировала свою растяжку, сев на продольный шпагат.