«Хозяйка Медной горы»: Тарханова продемонстрировала изумрудное платье

35-летняя Глафира Тарханова опубликовала в Instagram новый снимок, продемонстрировав шикарный вечерний наряд. В кадре актриса предстала в платье изумрудного цвета, лиф которого был украшен зелеными кристаллами, что в сочетании с темными волосами и карими глазами придало знаменитости особый шарм.

«Зелень…..наслаждаюсь цветом…В городе или за его пределами…» – написала актриса под фото.

Подписчики пришли в восторг от образа Глафиры Тархановой.

«Изумрудный зеленый мало кому идет, Глафира, а Вам шикарно. Красиво сочетается этот изумруд с вашими карими глазами! Очень идет!»; «Изумрудная принцесса»; «Фото красивое. Вспомнилась сказка про хозяйку Медной горы», – высказали свое мнение фолловеры актрисы.

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Напомним, ранее Глафира Тарханова позабавила подписчиков видео с танцем в наручниках. Актриса опубликовала ролик со съемок. Некоторые предположили, что звезда снимается в продолжении сериала «Синичка». Знаменитость не стала вдаваться в подробности и давать уточняющие комментарии.