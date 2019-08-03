Анна Бузова призналась, что быстро набирает лишний вес

По словам девушки, ей все время приходится следить за своим питанием.

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна в сторис Instagram призналась, что ей все время приходится следить за своим питанием. В противном случае она очень быстро набирает лишний вес. «Я могу набрать пять килограммов за очень короткий срок. Спорт и диета – это бесконечная тема в моей жизни. Я долгое время не могла похудеть, боролась с лишним весом», – рассказала Анна Бузова.

По словам девушки, она провела накануне мегаэффективную тренировку в спортзале и очень сильно устала. «Обычно от спортзала заряжаешься, но не в этот раз. Советую всем тренироваться дома. Не ленитесь, чтобы быть в хорошей форме. Ну и, конечно, следите за своим питанием. Не опускайте руки. Идите только вперед. Если вам вдруг не нравится ваше отражение в зеркале, то берите себя в руки и вперед», — заявила родная сестра Ольги Бузовой.

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Напомним, что две сестры уже больше полугода не общаются. Они отписались друг от друга в социальных сетях. Черная кошка пробежала между родственницами после отдыха в Куршевеле. Оттуда они возвращались порознь. Ольга Бузова летела в бизнес-классе, а ее сестра — в экономе.

Как рассказывал шоумен Рустам Солнцев, поводом для ссоры стала видеозапись, которую без позволения сестры опубликовала в соцсетях Анна Бузова. Якобы Ольга затаила на нее за этот необдуманный поступок обиду.