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Анна Бузова призналась, что быстро набирает лишний вес

По словам девушки, ей все время приходится следить за своим питанием.

Анна Бузова призналась, что быстро набирает лишний вес
Анна Бузова вынуждена все время сидеть на диетах/instagram.com/annabuzova/

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна в сторис Instagram призналась, что ей все время приходится следить за своим питанием. В противном случае она очень быстро набирает лишний вес. «Я могу набрать пять килограммов за очень короткий срок. Спорт и диета – это бесконечная тема в моей жизни. Я долгое время не могла похудеть, боролась с лишним весом», – рассказала Анна Бузова.

Анна Бузова. Фото
Анна Бузова много занимается спортом/instagram.com/annabuzova/

По словам девушки, она провела накануне мегаэффективную тренировку в спортзале и очень сильно устала. «Обычно от спортзала заряжаешься, но не в этот раз. Советую всем тренироваться дома. Не ленитесь, чтобы быть в хорошей форме. Ну и, конечно, следите за своим питанием. Не опускайте руки. Идите только вперед. Если вам вдруг не нравится ваше отражение в зеркале, то берите себя в руки и вперед», — заявила родная сестра Ольги Бузовой.

Напомним, что две сестры уже больше полугода не общаются. Они отписались друг от друга в социальных сетях. Черная кошка пробежала между родственницами после отдыха в Куршевеле. Оттуда они возвращались порознь. Ольга Бузова летела в бизнес-классе, а ее сестра — в экономе.

Как рассказывал шоумен Рустам Солнцев, поводом для ссоры стала видеозапись, которую без позволения сестры опубликовала в соцсетях Анна Бузова. Якобы Ольга затаила на нее за этот необдуманный поступок обиду.

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Анна БузоваКуршевельОльга БузоваРустам Солнцев

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Анна Бузова призналась, что быстро набирает лишний вес
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