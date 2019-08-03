В середине августа в Москву вернется тепло

Несмотря на то, что первые дни августа в Москве оказались холоднее нормы на 6-7 градусов, синоптики убеждены — теплые дни не за горами. Метеорологи прогнозируют повышение дневной температуры уже во второй половине августа. К середине месяца температура воздуха должна достигнуть климатической нормы, а в дальнейшем и превысить ее. По данным издания «Метеоновости», в отдельные дни августа синоптики обещают в столице потепление до 21-26 градусов.

больше по теме Ведущая прогноза погоды вышла в эфир с дремлющим малышом на спине Зрители города Миннеаполиса в штате Миннесота стали свидетелями необычного выпуска метеорологической сводки.

По статистике август в Москве редко бывает аномально холодным и выходит за пределы климатической нормы. Синоптики считают, что и в этом году не стоит ждать серьезных перепадов температур – август будет придерживаться «правил».

Напомним, самый холодный август, по данным метеорологов, наблюдался в 1899 году, средняя температура воздуха составляла всего 13,1 градус и стала на 3,3 градуса ниже средних многолетних значений.

Позже неприятно удивил москвичей август в 1987 году, средняя температура стала ниже нормы на 1,5 градуса. В последующие 32 года август радовал жителей столицы теплой погодой, не преподнося климатических «сюрпризов». А в 2010 году август побил все рекорды – температура воздуха превышала норму на 5 градусов и составляла 21,8 градусов.