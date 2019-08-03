В Сети появилось «семейное фото» Порошиной и Бойко

На фанатской страничке известной актрисы Марии Порошиной в Instagram появилась фотография, на которой она в обществе своего давнего друга, актера Ярослава Бойко. Снимок буквально пропитан духом семейной жизни. Они сидят за столом с детьми.

Отметим, что актеры много лет играли вместе в сериале «Всегда говори всегда». За это время они очень сблизились. Многие поклонники уверены, что своего сына в январе этого года актриса родила именно от Ярослава Бойко.

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Сам актер ранее отмечал, что к слухам о своей личной жизни он давно привык. Актер более двадцати лет женат на хореографе и танцовщице Рамуне Ходоркайте. У супругов двое детей: 20-летний Максим и 16-летняя Эмилия. Что касается ребенка Порошиной, то Ярослав Бойко подчеркивал, что сына она родила не от него.

Между тем в Сети уже не в первый раз появляются снимки, где известная актриса в обществе Ярослава Бойко. Ранее была информация, что сына она родила от испанского бизнесмена. Впрочем, никаких подтверждений этим слухам нет. Звезда предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Она наслаждается сейчас любовью своих детей. Напомним, что кроме сына у звезды четыре дочери.