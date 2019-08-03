НОВОСТИ

Уильям и Кейт раскрыли имена звездных участников регаты

В благотворительном мероприятии примут участие британский путешественник Беар Гриллс, комик Джон Бишоп и олимпийская чемпионка Хелен Гловер.

Уильям и Кейт раскрыли имена звездных участников регаты
Кейт Миддлтон и принц Уильям станут соперниками на благотворительной регате. Фото: globallookpress.com

Принц Уильям и Кейт Миддлтон обнародовали список знаменитостей, которые примут участие в благотворительной парусной регате. Герцог и герцогиня Кембриджские будут соревноваться с британскими знаменитостями, среди которых путешественник Беар Гриллс, комик Джон Бишоп и двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле Хелен Гловер.

Каждая «звездная» команда будет управлять яхтой, олицетворяющей благотворительный проект, который курирует 36-летний принц Уильям и 37-летняя Кейт Миддлтон. Первый этап парусной гонки за главный приз – Королевский кубок – состоится 9 августа. Об этом говорится в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Instagram.

Напомним, в этих соревнованиях Кейт и Уильям будут участвовать в качестве соперников, а не единой команды. Уильям будет соревноваться на яхте под «именем» благотворительного фонда Child Bereavement UK, который основала его мать, принцесса Диана. Герцогиня Кембриджская будет управлять регатой, представляющей Королевский благотворительный фонд.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКейт Миддлтон и принц Уильямсоревнования

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Уильям и Кейт раскрыли имена звездных участников регаты
Интересно?
Поделись с друзьями: