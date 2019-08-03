Уильям и Кейт раскрыли имена звездных участников регаты

Принц Уильям и Кейт Миддлтон обнародовали список знаменитостей, которые примут участие в благотворительной парусной регате. Герцог и герцогиня Кембриджские будут соревноваться с британскими знаменитостями, среди которых путешественник Беар Гриллс, комик Джон Бишоп и двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле Хелен Гловер.

Каждая «звездная» команда будет управлять яхтой, олицетворяющей благотворительный проект, который курирует 36-летний принц Уильям и 37-летняя Кейт Миддлтон. Первый этап парусной гонки за главный приз – Королевский кубок – состоится 9 августа. Об этом говорится в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Instagram.

Напомним, в этих соревнованиях Кейт и Уильям будут участвовать в качестве соперников, а не единой команды. Уильям будет соревноваться на яхте под «именем» благотворительного фонда Child Bereavement UK, который основала его мать, принцесса Диана. Герцогиня Кембриджская будет управлять регатой, представляющей Королевский благотворительный фонд.