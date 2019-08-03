Назад в 80-е: Стефания Маликова сменила прическу

19-летняя Стефания Маликова редко экспериментирует с собственной внешностью. Студентка МГИМО придерживается классического стиля в одежде и носит длинные волосы в то время, как многие ее ровесницы решаются сделать модное каре. Поэтому новая прическа дочери российского певца Дмитрия Маликова вызвала удивление ее подписчиков в Instagram. Девушка предстала перед поклонниками с начесом в стиле 80-х годов прошлого века.

«Задумалась о бренности бытия… Шучу, думаю, какую пиццу буду есть на ужин», – написала студентка под фото.

Стефания Маликова надела короткий черный топ и синие джинсы, подчеркнувшие ее тонкую талию. Подписчики заметили преображение Стеши. По их мнению, дочь Дмитрия Маликова смотрится в новом образе очень органично.

«Ревущие 80-е»; «Глядя на вас, и не скажешь, что вы можете есть пиццу»; «Львиная грива», –прокомментировали снимок подписчики.

Ранее Стефания Маликова пришла в ночной клуб в «маминых» джинсах – эта модель джинсов отличается завышенной талией и свободным кроем брюк.

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Девушка мечтает стать журналисткой, при этом недавно попробовала себя в роли дизайнера. Стеша совместно с российским брендом поучаствовала в создании коллекции вечерних платьев для выпускниц. 19-летняя девушка продемонстрировала эксклюзивные наряды, высказав мнение, что в таких платьях выпускницы будут чувствовать себя роскошными красавицами и торжественный день запомнится надолго.