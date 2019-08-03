Рита Дакота в обществе Влада Соколовского посетила океанариум

Певица Рита Дакота в эфире шоу Юлии Барановской на «Русском радио» заявила, что она сейчас в прекрасных отношениях с бывшим супругом Владом Соколовским. Напомним, что пара развелась после того, как стало известно о многочисленных изменах музыканта.

«Никакого негатива к этому человеку у меня не осталось. Мы вместе с ним и с дочкой ходили на днях в океанариум. Мы очень часто любим осуждать людей, но при этом не замечаем какие-то плохие черты характера в себе. Все люди грешны», — философски заметила исполнительница.

В то же время она всегда верила в порядочность мужчин. Но, как она выразилась, клубника порой попадается червивой. В то же время — это вовсе не значит, что нужно выбросить все ягоды.

Певица сказала, что сейчас переживает самый счастливый период своей жизни. Она отметила, что был момент, когда она как барон Мюнхгаузен вытаскивала себя за волосы из душевных переживаний и передряг, но сейчас все позади. «Я все переживания и семейные неурядицы сравниваю с родами. Когда рожаешь, кажется, что сейчас умрешь. Но не ведь – не умираешь и все проходит», — заявила звезда.