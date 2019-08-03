Иностранным звездам могут запретить критиковать жизнь в России

Терпел депутат Милонов, терпел и не вытерпел. Уж сильно его смущает поведение заезжих зарубежных звезд в России. То Мадонна со сцены начинает высказывать свои политические взгляды и критиковать, по мнению политика, российское законодательство, то Rammstein выражает поддержку российскому ЛГБТ-сообществу.

Потому депутат предложил главе российского МИДа Сергею Лаврову разработать и ввести дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, чтобы они не злоупотребляли нашим гостеприимством, пишет РИА Новости.

По словам политика, у человека творческого, конечно, есть право на самовыражение, но и рамки какие-то тоже должны существовать. Виталий Милонов уточняет, что звездам должны быть запрещены: публичная политическая деятельность, выступления с критикой российского законодательства, религиозных и культурных традиций.

Напомним, достается от депутата и российским звездам. Например, несколько месяцев назад он назвал «бездарной выходкой» новый клип Сергея Шнурова.