«Ищут грибы в лесу»: Барановская высказалась о поисках мужчины

Известная телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио», в котором она выступает в качестве ведущий, высказалась о своей личной жизни. Она отметила, что буквально ненавидит фразу «в активном поиске». «Я не ищу мужчину. Ищут грибы в лесу. Если женщина начнет искать мужика, то она обречена. На этом все и закончится. Надо чтобы это случилось само собой», — отметила Юлия Барановская.

Также она сказала, что ей часто желают встретить мужчину, в которого она влюбится. «Я очень удивлюсь, если в тех отношениях, которые мне желают я буду счастлива», — заявила звезда.

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По словам бывшей гражданской супруги футболиста Андрея Аршавина, многие женщины в современном обществе ориентированы на то, что их все начнут жалеть. Такой подход она считает неправильным. Как она выразилась, в современном мире женщины почему-то «ориентированы на пинок».

«Я сама недавно ставила капельницу. Лежу и думаю: «Вот сейчас придет врач и меня пожалеет. При этом никакой болезни у меня не было», — сказала она. Также Барановская считает, что развод порой даже к лучшему. Просто каждый человек в это должен поверить.