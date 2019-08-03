«Дошел до креста»: Григорий Лепс прошел пешком 20 км в Геленджике

Артист устроил себе восхождение на гору перед концертом в Сочи.

57-летний певец Григорий Лепс совершил в какой-то степени подвиг — прошел пешком 20 километров до поклонного креста. Накануне вечером он дал концерт в Сочи, а перед этим решил подняться на Маркотхский хребет, где расположена одна из достопримечательностей Геленджика — 44-метровый православный крест, установленный на горе. Конструкция была возведена только в 2018 году, но уже стала своеобразным местом притяжения туристов, к которым присоединился и Лепс.

В основании креста построена часовня, а ночью вся эта композиция подсвечивается фонарями. На фоне темной горы это выглядит так, будто религиозный символ завис в воздухе. Наверх ведет канатная дорога, но артист, похоже, не стал ею пользоваться. На фото под крестом, в шортах и кроссовках, он выглядит достаточно уставшим.

«Все-таки дошел до креста», — подписал снимок Григорий Викторович, отметив, что путь составил 20 километров.

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В комментариях сразу несколько поклонников отписались, что видели Лепса в этот день в Геленджике, но не узнали его — подумали, что это обычный уставший турист. Но в целом люди хвалят артиста за такой поступок, выбивающийся из разгульной жизни шоу-бизнеса. Кстати, недавно артист отказался от дальнейшего участия в шоу «Голос».

А вы осилили бы 20 километров в гору?