«Еще от шубы не отошли»: Мороз поделилась манящим снимком

Буквально накануне актриса Дарья Мороз поразила своих поклонников откровенным и в некоторой степени замысловатым снимком в шубе и стрингах, как фанатов настиг новый «удар». Артистка опубликовала на своей странице в Instagram противоположно строгий, но в то же время манящий снимок.

По уже заведенной звездой традиции, она не стала никак подписывать фотографию. Впрочем, подписчикам Дарьи это и не надо было. Они все написала сами.

«Мы еще от шубы не отошли, а тут такое… Леди Совершенство», — признается подписчица.

«Даш, это уже перебор! Тебя штрафовать надо за превышение допустимой Красоты!» — восклицает фанатка.

Впрочем, некоторые подписчики всеобщей эйфории по поводу новой фотографии артистки не испытали. Более того, они обвинили бывшую жену Константина Богомолова в чрезмерном использовании фотошопа.

Напомним, пара рассталась не так давно. Но уже несколько дней назад Богомолов впервые публично признался в любви своей новой пассии – Ксении Собчак. Кроме того, накануне стало известно, что в сентябре они сыграют свадьбу.