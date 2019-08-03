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«Еще от шубы не отошли»: Мороз поделилась манящим снимком

Впрочем, некоторые поклонники обвинили звезду в использовании фотошопа.

«Еще от шубы не отошли»: Мороз поделилась манящим снимком
ДАРЬЯ МОРОЗ/GLOBALLOOKPRESS.COM

Буквально накануне актриса Дарья Мороз поразила своих поклонников откровенным и в некоторой степени замысловатым снимком в шубе и стрингах, как фанатов настиг новый «удар». Артистка опубликовала на своей странице в Instagram противоположно строгий, но в то же время манящий снимок.

По уже заведенной звездой традиции, она не стала никак подписывать фотографию. Впрочем, подписчикам Дарьи это и не надо было. Они все написала сами.
«Мы еще от шубы не отошли, а тут такое… Леди Совершенство», — признается подписчица.

«Даш, это уже перебор! Тебя штрафовать надо за превышение допустимой Красоты!» — восклицает фанатка.

Впрочем, некоторые подписчики всеобщей эйфории по поводу новой фотографии артистки не испытали. Более того, они обвинили бывшую жену Константина Богомолова в чрезмерном использовании фотошопа.

Напомним, пара рассталась не так давно. Но уже несколько дней назад Богомолов впервые публично признался в любви своей новой пассии – Ксении Собчак. Кроме того, накануне стало известно, что в сентябре они сыграют свадьбу.

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«Еще от шубы не отошли»: Мороз поделилась манящим снимком
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