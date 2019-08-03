Рита Дакота призналась, что за ней ухаживают разные мужчины

Певица Рита Дакота стала гостьей шоу Юлии Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио». В студии речь зашла о том, как жить после расставания с некогда любимым мужчиной. Как сказала исполнительница, после развода с супругом Владом Соколовским она не дала себе сгореть, хотя и очень переживала по поводу разрыва.

«Я просто сказала себе, что должна быть мудрой и возвышенной. В такие моменты не надо держать все эмоции в подсознании, как я это делала поначалу после расставания», — заметила певица.

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По словам Дакоты, после разрыва с Соколовским она не хотела писать песни на эту тему. «Никто не берется за гитару или рояль после разрыва. Последнее, о чем я думала – это что-то спеть на тему расставания. Тогда мне надо было просто выжить», – заявила она.

Исполнительница подчеркнула, что сейчас предпочитает не комментировать свою личную жизнь. При этом она призналась, что за ней ухаживают разные мужчины. «Никто не узнает, если я вдруг снова решу выйти замуж. Я пока еще не знаю, что точно хочу от своего мужчины. Но зато точно знаю, чего не хочу», – отметила звезда.