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Рита Дакота призналась, что за ней ухаживают разные мужчины

Певица сказала, что никто не узнает, если она решит снова выйти замуж.

Рита Дакота призналась, что за ней ухаживают разные мужчины
Дакота встречается с разными мужчинами/globallookpress.com

Певица Рита Дакота стала гостьей шоу Юлии Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио». В студии речь зашла о том, как жить после расставания с некогда любимым мужчиной. Как сказала исполнительница, после развода с супругом Владом Соколовским она не дала себе сгореть, хотя и очень переживала по поводу разрыва.

Рита Дакота. Фото
Дакота высказалась о личной жизни/globallookpress.com

«Я просто сказала себе, что должна быть мудрой и возвышенной. В такие моменты не надо держать все эмоции в подсознании, как я это делала поначалу после расставания», — заметила певица.

По словам Дакоты, после разрыва с Соколовским она не хотела писать песни на эту тему. «Никто не берется за гитару или рояль после разрыва. Последнее, о чем я думала – это что-то спеть на тему расставания. Тогда мне надо было просто выжить», – заявила она.

Исполнительница подчеркнула, что сейчас предпочитает не комментировать свою личную жизнь. При этом она призналась, что за ней ухаживают разные мужчины. «Никто не узнает, если я вдруг снова решу выйти замуж. Я пока еще не знаю, что точно хочу от своего мужчины. Но зато точно знаю, чего не хочу», – отметила звезда.

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"Шоу "Все к лучшему"Влад СоколовскийРита ДакотаЮлия Барановская

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Рита Дакота призналась, что за ней ухаживают разные мужчины
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