«Цените родителей»: Садальский описал «прелести» самостоятельной жизни

Известный актер Станислав Садальский, а теперь любимец и инста-аудитории, в очередной поделился своими рассуждениями о жизни. На этот раз артист высказался о родителях.

«В основном все подростки мечтают жить одни, отдельно от родителей. А недавно понял, это совсем не весело… . Приходить домой и осознавать, что кроме компьютера, отсутствия еды вас никто не ждет, никто не спросит: «как прошел день?». Цените время с родителями….», — пишет Станислав.

Комментаторы согласились со звездой и поделились своими историями из жизни.

«Да, всегда стремилась к независимости, жить отдельно и все такое. А теперь, когда у самой уже семья, прихожу в родительский дом (благо они живут совсем рядом) и говорю: «покормите меня, пожалуйста»», — пишет одна из подписчиц.

«Да уж, ничего нет страшней одиночество… Хотя сейчас модно говорить и жить, по принципу : все равно человек одинок, сам по себе и т.д… Но все-таки лучше, когда рядом кто-то храпит или сопит», — отмечает фанатка.

Напомним, в одном из своих последних постов Садальский рассказал о том, что он думает по поводу мужской красоты. А немногим ранее заявил поклонниками, что люди никому не нужны.

А как долго с родителями жили вы?