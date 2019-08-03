Собчак после слухов о свадьбе с Богомоловым отправилась в баню

Светская львица Ксения Собчак в сторис Instagram поделилась снимком из бани. «Что я делаю в шапочке летом? Потому что здесь самая лучшая баня», — заявила телеведущая. При этом звезда не пояснила, в какой конкретно бане она находится.

Напомним, что несколько дней назад прошел слух, что Ксения Собчак уже в сентябре 2019 года выйдет замуж за своего нынешнего возлюбленного режиссера Константина Богомолова. Поговаривают, что торжество намечено на 13 сентября.

Ранее Богомолов признался светской львице в любви. У себя на страничке в Instagram он поделился снимком, на котором была запечатлена его нынешняя возлюбленная. Подпись под фотографией гласила: «Я люблю тебя!»

Не исключено, что Богомолов решился на такой откровенный пост после того, как Ксения Собчак ответила ему «да» и согласилась стать его женой. Отметим, что режиссер на семь лет старше своей избранницы. Ранее Ксения Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. От этого брака у нее родился сын Платон. Ради ребенка она сохранила с актером прекрасные отношения.