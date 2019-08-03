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После новостей о свадьбе Собчак поделилась романтичным снимком

Подписчики уже поздравляют звезду с предстоящим замужеством.

После новостей о свадьбе Собчак поделилась романтичным снимком
КСЕНИЯ СОБЧАК/HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/XENIA_SOBCHAK/

Последние новости о личной жизни Ксении Собчак были и ожидаемыми, и все же неожиданными. Ведь романтические отношения с Константином Богомоловым были, но слабо проявлялись. И только несколько дней назад режиссер во всеуслышание признался в любви к журналистке. И почти тут же стало известно о предстоящей в сентябре свадьбе.

Безусловно, любую женщину такие переменяя в жизни настроят на романтический лад. Вот и Ксения, похоже, пребывает в таком состоянии. Потому что новый ее пост в социальной сети Instagram полон той самой романтики.

«А где-то качается лодка на темных волнах и стучат топоры, Прячется солнце в зарослях до поры», — привела цитату ведущая под снимком, на котором она стоит в длинном бело-розовом платье с соломенной шляпе в руках.

Подписчики и нахваливают новый образ звезды, которой оказался очень к лицу Собчак, конечно, поздравляют с предстоящим замужеством.

А вам нравится новый образ Ксении Собчак?

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После новостей о свадьбе Собчак поделилась романтичным снимком
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