Лиза Галкина в домашней одежде поделилась красивым рисунком

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилась очередная фотография. На снимке девочка стоит около стенки, на которой можно увидеть красивый рисунок. На фотографии изображена, скорее всего, собака. На девочке белая футболка и легенцы.

Надпись под снимком гласит: «А вам нравится Лизочка?» В комментариях пользователи буквально взорвались комплиментами в адрес дочери телеведущего Максима Галкина. Многие отметили, что такая красавица просто не может не нравиться.

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Напомним, что Лиза Галкина растет очень талантливой девочкой. Она посещает преподавателя, который обучает ее французскому языку. Кроме того, девочка прекрасно плавает. Она уже завоевывала медали, участвуя в детских соревнованиях. Также вместе со своим братом Гарри она посещает творческие кружки.

Нынешнее лето семья Максима Галкина и Аллы Пугачёвой провела в Дзинтари. Это престижный район латвийской Юрмалы. Вместе с детьми Примадонна и юморист посетили в один из дней местный зоопарк. Также со своей семьей их сопровождал друг Пугачевой композитор Игорь Николаев. Кроме того, в один из дней семья отправилась в веревочный парк, где весело провела время.